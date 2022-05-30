هل سيحوز ابو صعب على منصب نائب رئيس مجلس النواب؟

أشارت معلومات صحفية الى ان النائب الياس بوصعب سيحوز على أصوات تتخطى الـ60 لانتخابات موقع نائب رئيس مجلس النواب، وحتى لو تكتلت كتل حزب القوات والتقدمي الاشتراكي والكتائب والتغييريين لدعم المرشح الياس سكاف بوجه بوصعب، فالارجح الا يحصد العدد الذي يؤهله للفوز بعد المعلومات عن توجه كتلة “التنمية والتحرير” للتصويت لبوصعب.

وكان قد أعلن تكتل الجمهورية القوية التصويت بورقة بيضاء بالنسبة لرئيس المجلس، تأكيدا للموقف المعلن من قبل التكتل”. أما “بالنسبة لنيابة الرئاسة، قرر التكتل انطلاقا من سعيه، منذ اللحظة الاولى، للمحافظة على الاكثرية السيادية التغييرية، ووحدة صفها، التريث باتخاذ موقف نهائي من نيابة الرئاسة و الاستمرار بسعيه التوفيقي، بانتظار التوصل الى مرشح موحد للاكثرية المذكورة”.