الأربعاء 28 ذو الحجة 1443 ﻫ - 27 يوليو 2022 |
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هل سيصبح ​سعر البنزين​ بالدولار كليا؟

منذ 18 دقيقة
ارتفاع أسعار البنزين في لبنان

ارتفاع أسعار البنزين في لبنان

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أشار عضو ​نقابة أصحاب محطات المحروقات​ ​جورج البراكس​، الى أن قرار ​مصرف لبنان​ اليوم هو “بداية ل​رفع الدعم​ عن ​البنزين​، لتحذو هذه المادة حذو ​الغاز​ و​المازوت​ وسيصبح ​سعر البنزين​ بالدولار كليا في المستقبل القريب”.

ولفت البراكس الى أننا “نستوردها بالدولار ويجب أن نبيعها بالدولار، وإذا بقي سعر النفط كما هو عالميا وبقي سعر دولار السوق السوداء كما هو اليوم، وإن ذهبنا لتسعير البنزين على سعر دولار السوق السوداء، فسوف يزيد سعر صفيحة البنزين بين ال85 الى 90 الف ليرة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أشار البراكس، إلى أنّ “جدول تركيب الأسعار اليوم صدر لمادة البنزين فقط بسبب انتقال مصرف لبنان من تأمين الدولار لاستيراد هذه المادة من 100% سعر الدولار وفقا ل​منصة صيرفة​، الى 15%، والباقي %85 احتسب على سعر الدولار وفقا للسوق الحرة”، فارتفعت صفيحة البنزين 14000 ليرة لتصبح 605000 ليرة”.

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