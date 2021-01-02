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هل فعلاً توقّف الصليب الأحمر عن نقل المسنين المصابين بكورونا؟

منذ 35 دقيقة
الصليب الأحمر اللبناني

الصليب الأحمر اللبناني

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يتم التداول عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق “الواتساب” عن معلومات تتعلّق بتوقّف جمعية الصليب الأحمر اللبناني عن نقل المسنين المصابين بكوفيد-19 إلى المستشفيات لأنّ الأولويّة ليست لهم.

لذلك، منعاً للالتباس، وتوضيحاً لأية مغالطات، يهمّ الصليب الأحمر اللبناني أن يؤكد أنه لم ولن يتوقف عن تلبية أي نداء طارئ بغض النظر عن الحالة أو العمر وسيواصل القيام بجميع المهام المطلوبة منه في جميع الحالات وخاصة المهمات المتعلقة بكوفيد-19، وإنه اذ يؤكد دائماً على التزامه الدائم بالواجب الإنساني لتقديم الإسعافات والدعم لكل إنسان محتاج في كل مكان.

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