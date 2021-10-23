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هل فعلاً منع سعد الحريري نوابه ومسؤولي تيار المستقبل من الظهور على منصة صوت بيروت إنترناشونال؟

منذ 14 دقيقة
آخر تحديث: 23 - أكتوبر - 2021 12:42 مساءً

مصطفى علوش

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هل فعلاً منع سعد الحريري نوابه ومسؤولي تيار المستقبل من الظهور على منصة صوت بيروت إنترناشونال؟ سؤال طرحته الاعلامية ومديرة البرامج في SBI ديانا فاخوري على نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش ضمن برنامج “مع ديانا” فكان جوابه “مبدئياً طرح الموضوع في هذا الشكل، لم يكن رأيي هكذا” مضيفاً “أنا أسير بحسب قناعاتي”.

وفيما إن كان سيتلقى اتصالاً للاستفسار عن سبب ظهروه عبر منصة “صوت بيروت انترناشونال” قال “ممكن، واذا حصل ذلك أناقش الموضوع بشكل ديمقراطي وحضاري، ولا أظن أن يتم فصلي فلن يفصل التيار نفسه عن نفسه، وأقول بموضوعية ليس هذا أساس تيار المستقبل”.

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