هل لبنان على أبواب جائحة جديدة؟

رأى النائب عبد الرحمن البزري إمكانية أن “يكون هناك تكليف من دون تأليف أو إمكانية تأخر التكليف للحكومة الجديدة”، مشيرا إلى أنه في “انتظار الخطوة الأولى المتمثلة بالدعوة للاستشارات النيابية الملزمة التي على أساسها يحدد من هو الرئيس المكلف، مع الحديث عن إمكانية إبقاء الرئيس نجيب ميقاتي في هذه الفترة، فإن البحث في التسمية لم يتم بعد مع الكتل النيابية الأخرى”.

وأكد في حديث إذاعي أن “هناك توحيداً للموقف اللبناني في موضوع ترسيم الحدود، من أجل تفادي الدخول في حرب مع إسرائيل”، مشيراً إلى أن “الأهمية تكمن باستخراج النفط والغاز وعدم التفريط بحقوقنا وعدم الذهاب إلى صدامات”.

وأوضح أن “السبب الرئيسي لمرض الكبد الوبائي المنتشر في طرابلس، يعود إلى تلوث المياه والأطعمة الذي نادرا ما ينتقل من شخص إلى آخر”، لافتاً إلى أن “الموضوع بحاجة إلى معالجة سريعة، لأن أعراضه طويلة ويمكن أن يؤثر على كل الفئات العمرية”.

ودعا إلى معالجة المصدر، مستبعداً أن نشهد على جائحة كبيرة وإنما على مئات الحالات التي يجب الاستعداد لها.