هل من تقويم جديد لموعد الاستشارات النيابية؟

علمت “المركزية” أنّ لائحة تشكيل الكتل النيابية أُعيدت من المديرية العامة للقصر الجمهوري إلى الأمانة العامة في مجلس النواب لتعديلها بعد بروز كتل نيابية جديدة يعتقد أنّها عائدة للنواب التغييريين وهي بانتظار اللائحة الجديدة لتعديل مواعيد الدعوة الى الاستشارات في الساعات المقبلة.

وكان حدد رئيس الجمهورية ميشال عون، موعد الاستشارات النيابية الملزمة في 23 حزيران الحالي.

وأعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، في بيان، أنه “عطفا على احكام البند /2/ من المادة /53/ من الدستور، يجري رئيس الجمهورية ميشال عون، الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، يوم الخميس الواقع فيه 23/6/2022، في القصر الجمهوري في بعبدا”.

تتواصل الاتصالات واللقاءات بين القوى السياسية والكتل النيابية في لبنان تحضيراً للاستشارات النيابية التي يجريها رئيس الجمهورية ميشال عون لاختيار رئيس جديد لتكليفه رئاسة الحكومة، وستتفعل اللقاءات في الأيام المقبلة للبحث عن أرضية مشتركة، لا سيما على الساحة السنية من جهة، وعلى صعيد العلاقة بين القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي مع بعض النواب المستقلين والتغييريين.

ليس واضحاً إذا كان بمقدور «الاشتراكي» و«القوات» والمستقلين والتغييريين التوافق على شخصية لتسميتها لرئاسة الحكومة مثل نواف سلام أو عامر البساط، وفي حال نجحوا في ذلك فإن حظوظ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة ستتراجع.