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هل من توجه لوقف الأعمال في المطار ليلا؟ هكذا أجاب الحسن

22 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 22 - أكتوبر - 2021 2:25 مساءً
مطار رفيق الحريري

مطار رفيق الحريري

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طمأن رئيس مطار بيروت بالإنابة فادي الحسن للـLBCI أن لا توجه حاليا لوقف الأعمال في المطار ليلا، موضحاً أن مسودة مرسوم تعيين المراقبين الجويين أُنجزت وستطرح على طاولة مجلس الوزراء في أول جلسة مقبلة.

ويأتي توضيح الحسن بعد التغريدة التي نشرها النائب بلال عبدالله عبر حسابه على تويتر،كاتبا:

“يبدو أننا مقبلون على إقفال مطار رفيق الحريري ليلا ،بسبب النقص الفادح في المراقبين الجويين… ربما طائفة المراقب الجوي، أكثر أهمية من واجهة البلد السياحية…. فتوقفت المراسيم وتوقف ليل المطار…. لن أعلق أكثر !

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