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هل نحن أمام أزمة محروقات جديدة؟

11 - نوفمبر - 2021
محطة محروقات

محطة محروقات

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أعلن ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا، في بيان، ان اجتماعا عقد اليوم في وزارة الطاقة والمياه برئاسة الوزير وليد فياض، حضره المديرة العامة للنفط اورور فغالي، رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس، ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا وامين السر حسين غصن، امين سر نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان حسن جعفر وجورج البراكس. وتداول المجتمعون في قرار حاكم مصرف لبنان المتعلق بتسديد 10 بالمئة من ثمن المحروقات بالدولار الاميركي”.

واكد ابو شقرا ان “الاجتماع كان ايجابيا، وهم الوزير الاول والاخير هو المواطن وتأمين المحروقات في الاسواق بصورة دائمة”، وقال: “لا مشكلة في المحروقات التي هي متوافرة في كل المحطات المنتشرة على الاراضي اللبنانية كافة”.

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