الأربعاء 3 رجب 1444 ﻫ - 25 يناير 2023 |
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هل نرى جدولين لأسعار المحروقات يومياً!

منذ ساعتين
محطة محروقات

محطة محروقات

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أشار وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض إلى أن “هناك ثلاثة حلول للخروج من المشاكل في أسعار المحروقات، التي تنتج مع كل ارتفاع لسعر صرف الدولار”.

وقال في حديث لـ”mtv”: “يبدو أننا سنتجه نحو الحلّ الاول وهو الأسرع، صدور جدولين لأسعار المحروقات في يوم واحد”.

يشار إلى أن أسعار المحروقات شهدت اليوم زيادة كبيرة، حيث ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 47000 ليرة لبنانيّة، والـ98 أوكتان 48000 ليرة لبنانيّة، كما ارتفع سعر صفيحة المازوت 48000 ليرة، وسعر قارورة الغاز 30000 ليرة.

وأصبحت أسعار المحروقات السّائلة على الشّكل الآتي:

-صفيحة بنزين 95 أوكتان: 1005000 ليرة.

-صفيحة بنزين 98 أوكتان: 1030000 ليرة.

-صفيحة المازوت: 1055000 ليرة.

-قارورة الغاز: 643000 ليرة.

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