هل نستقبل العام الجديد بالأمطار؟

طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة. إذ توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا، قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا إجمالًا مع ضباب محلي على المرتفعات، ومن دون تعديل يذكر في درجات الحرارة التي هي ضمن معدلاتها الموسمية.

في تفاصيل طقس الأيام المقبلة:

_ السبت: مستقر قليل السحب، والحرارة وتتراوح بين ١١ و١٩ درجة ساحلًا، وبين صفر و١٢ بقاعًا، وبين ٦ و١٣ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

_ الأحد: مستقر غائم جزئيًا بسحب عالية، والحرارة وتتراوح بين ١١ و٢٠ درجة ساحلًا، وبين صفر و١٣ بقاعًا، وبين ٦ و١٣ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س. فيما يتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الداخلية الجنوبية ابتداءً من بعد الظهر.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة.