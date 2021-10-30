هل نشهد أمطاراً غزيرة قبل نهاية "نوفمبر"؟

أفادت ​مصلحة الابحاث العلمية الزراعية​ بأنها تتوقع أن يكون طقس غد الأحد متقلبا مع درجات حرارة 26 درجة بقاعاً وساحلاً – احتمال امطار متفرقة موحلة – يتواجد الغبار في الاجواء، على أن يكون طقس الإثنين متقلب مع درجات حرارة 27 درجة بقاعاً وساحلًا – احتمال امطار رعدية متفرقة.

وتوقعت أن يكون طقس الاربعاء مستقرا مع ارتفاع ​درجات الحرارة​ الى 28 درجة بقاعاً وساحلاً – مؤشر ​الحرائق​ مرتفع، على أن تستمر الاحوال الجوية الدافئة مع مؤشر حرائق مرتفع حتى 12/11/2021، ومبدئيًا لا ​أمطار​ غزيرة متوقعة قبل 20/11/2021 الا في حال وصول تغيرات سريعة في الاحوال الجوية .

ونبهت المصلحة من حدوث الحرائق خلال أول أسبوعين من تشرين الثاني.