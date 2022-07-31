الأحد 2 محرم 1444 ﻫ - 31 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هل نشهد المزيد من انهيارات صوامع الحبوب في مرفأ بيروت؟!

منذ 38 دقيقة
آخر تحديث: 31 - يوليو - 2022 6:46 مساءً
إهراءات مرفأ بيروت المدمرة

إهراءات مرفأ بيروت المدمرة

A A A
طباعة المقال

قال وزير النقل على حمية لرويترز إنه يخشى أن تنهار أجزاء أخرى من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت قريبا بعد سقوط جزء منها بعد ظهر الأحد مما أدى إلى تصاعد سحابة ضخمة من الغبار والدخان في الهواء.

وتعرضت الصوامع لأضرار جسيمة في انفجار ضخم لمواد كيماوية في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس آب عام 2020 مما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 215 قتيلا وآلاف الجرحى. وحذر المسؤولون في الأسابيع الأخيرة من أن أجزاء من الصوامع قد تنهار قريبا.

من جهته، قال وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام إنه “لا مخاوف من انبعاثات سامة نتيجة انهيار الصوامع”، وأضاف: “نتوقع سقوط صومعتين جديدتين من الجهة الشمالية للمرفأ، ولا ضحايا بانهيار الصومعتين من الناحية الجنوبية وذلك بسبب عزل المنطقة المحيطة بالإهراءات”.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

المزيد من أخبار لبنان

اللواء عباس إبراهيم وآموس هوكشتاين
عباس ابراهيم بحث مع هوكشتاين وشيا في تطورات ملف الترسيم
لحظة انهيار الجزء الشمالي من إهراءات القمح في مرفأ بيروت
بالفيديو.. انهيار الجزء الشمالي من إهراءات القمح في مرفأ بيروت
اهراءات القمح المدمّرة في مرفأ بيروت
بعد انهيار جزء من الإهراءات.. تذكير بالتدابير الوقائية الضرورية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

نوح زعيتر
توقيف نجل نوح زعيتر في جونية.. اليكم التفاصيل
الخبز لبنان
إنفراجة في ​أزمة الخبز​.. وهكذا سيكون سعر الربطة
سقوط "حطام الصاروخ الصيني"
بعد طول انتظار.. فيديو يوثق لحظة سقوط "حطام الصاروخ الصيني"