هل نشهد المزيد من انهيارات صوامع الحبوب في مرفأ بيروت؟!

قال وزير النقل على حمية لرويترز إنه يخشى أن تنهار أجزاء أخرى من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت قريبا بعد سقوط جزء منها بعد ظهر الأحد مما أدى إلى تصاعد سحابة ضخمة من الغبار والدخان في الهواء.

وتعرضت الصوامع لأضرار جسيمة في انفجار ضخم لمواد كيماوية في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس آب عام 2020 مما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 215 قتيلا وآلاف الجرحى. وحذر المسؤولون في الأسابيع الأخيرة من أن أجزاء من الصوامع قد تنهار قريبا.

من جهته، قال وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام إنه “لا مخاوف من انبعاثات سامة نتيجة انهيار الصوامع”، وأضاف: “نتوقع سقوط صومعتين جديدتين من الجهة الشمالية للمرفأ، ولا ضحايا بانهيار الصومعتين من الناحية الجنوبية وذلك بسبب عزل المنطقة المحيطة بالإهراءات”.