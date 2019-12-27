هل نشهد ثلوجاً على ارتفاع (1000 متر) غداً السبت؟

نشرت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، تقديرات الطقس للأيام المقبلة.

يستمرّ تأثير العاصفة التي أطلقت عليها تسمية (LOULOU) على الحوض الشرقي للمتوسّط حتّى يوم الأحد حيث تنحسر تدريجياً ويبقى الطقس متقلب.

بالنسبة لطقس اليوم الجمعة،فهو غائم وممطر تكون غزيرة أحياناً خلال الفترة الصباحية خاصة في المناطق الجنوبية مع عواصف رعديّة وانخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر، تنحسر الأمطار والثلوج تدريجياً اعتباراً من المساء ويتحول الطقس الى غائم جزئياً،

أما طقس السبت سيكون غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرّقة تشتد غزارتها اعتبارا من بعد الظهر مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة خاصة خلال الفترة المسائية مع تساقط زخات من البرد وثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق. نحذر من السيول وانجراف التربة.

والأحد سيطون الطقس غائم أيضاً الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، تتساقط أمطار متفرقة خلال الفترة