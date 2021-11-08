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هل نشهد حلاً قريباً لأزمة استيراد المستلزمات الطبية؟

8 - نوفمبر - 2021
المستلزمات الطبية

المستلزمات الطبية

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أكّدت نقيبة مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية سلمى سابا عاصي لـ”المركزية” أن “العمل والتنسيق جدي ومكثف ومتواصل منذ شهرين مع وزير الصحة، لإيجاد حل لاستيراد المستلزمات والمعدات الطبية ودفع ثمنها بالدولارات الطازجة.

وأضافت عاصي كلّ المشاكل وعلى اختلافها طرحت على طاولة البحث ونسعى إلى إيجاد حلول للواحدة تلو الأخرى، والهدف وضع آلية واضحة لتسهيل الاستيراد، بالتالي تأمين حاجة السوق من المستلزمات. والوزير يعمل فعلياً وبشفافية لمصلحة البلد”.

ولفتت إلى أن “الحلول تشمل آلية التسعير والعمل والاستيراد وتقديم الملفات للاستيراد…”، مضيفةً “ستتوضح آلية الدعم بين كيفية الحصول عليه وتحديد الأصناف الممكن دعهما، لكن لا فكرة لدينا عنها ولا عن المبلغ المخصص لها. المفترض أن يكون هناك إعلان رسمي للوزير في الأيام المقبلة حول كل هذه التفاصيل، على أن تتوضح الصورة كاملة خلال عشرة أيام”.

أما في ما خص معاناة المستشفيات من تسديد ثمن البضائع بالدولار النقدي، فأجابت “نحن أيضاً نعاني، ووزير الصحة يعمل على الحلّ “.

    المصدر :
  • المركزية

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