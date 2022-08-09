هل وافق ميقاتي على الوقود المجاني من إيران؟

التقى رئيس الوزراء المكلف ​نجيب ميقاتي​ بالسفير ال​إيران​ي في لبنان هذا الأسبوع ووافق على عرض “وقود مجاني” من إيران ، بحسب ما قاله مسؤول مقرب من ميقاتي لصحيفة The Cradle.

وزود ميقاتي السفير مجتبى أماني بمواصفات ​الوقود​ الذي يحتاجه لبنان لتشغيل محطات ​الكهرباء​ الراكدة، لأن الوقود من إيران غير متوافق مع الشبكة اللبنانية، وهذا يعني أن الوقود يجب مقايضته مع دولة ثالثة، إما من قبل إيران أو لبنان، وأضاف المصدر أن بيروت تنتظر الآن دعوة طهران لعقد اجتماع رسمي لبدء العملية.

ومع ذلك، هناك مخاوف من أن ميقاتي قبل العرض كوسيلة لحفظ ماء الوجه أمام المواطنين اللبنانيين، حيث من المحتمل أن يكون قراره قد أزعج ​السفارة الأميركية​ في بيروت.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، حذرت السفيرة الأميركية في لبنان ​دوروثي شيا​ والوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية ​آموس هوكشتاين​، وزير الطاقة ​وليد فياض​ من قبول عرض الوقود الإيراني.