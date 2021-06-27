الأربعاء 21 ذو الحجة 1443 ﻫ - 20 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هل وقعتم ضحية اعمال هذا اللص؟

27 - يونيو - 2021
توقيف

موقوف

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف:
ن. س. (مواليد عام 1991، لبناني)

الذي اعترف في خلال التحقيق معه من قبل مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية بقيامه بعدة عمليات نشل وسلب وسرقة دراجات آلية ضمن محافظة جبل لبنان.

لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة، الكائن في ثكنة النقيب الشهيد مصطفى علي حسن – الأوزاعي، أو الاتصال على الرقم: 451162-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    اللواء اشرف ريفي
    ريفي: حزب الله يستعمل المحكمة العسكرية لتمرير رسائل الترهيب
    رالف طراف- سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان
    طراف نوه بالتعاون القائم ما بين لبنان والاتحاد الاوروبي في المجال السياحي
    وزير الزراعة عباس الحاج حسن
    بعد مناشدته لإخماد حريق كفرمان.. شكرٌ من وزير الرزاعة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الأمين العام السابق لـ "حزب الله" الشيخ صبحي الطفيلي
    صبحي الطفيلي: "حزب الله" كذاب وميشال عون عميل إيراني
    الدولار
    تحذير من ارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار
    النائب عبد الرحمن البزري
    الدكتور البزري يحذر: فيروس "ماربورغ" معدٍ ومميت