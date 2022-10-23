هل وقّع عون مرسوم قبول استقالة حكومة ميقاتي؟

أكّد المستشار الاعلامي لرئاسة الجمهورية رفيق شلالا في حديث إذاعي ان “ما ينشر حول توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوم قبول استقالة حكومة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي هو من ضمن الاخبار غير الصحيحة لخلق اداء غير سليم لرئيس الجمهورية”.
يذكر أنه ترددت معلومات في وقت سابق عن أن الرئيس عون سيطلّ على اللبنانيين قبل نهاية العهد ليعلن سلسلة خطوات لقطع الطريق على هذا التوجه، من بينها توقيع مرسوم قبول استقالة حكومة ميقاتي.
وفي المعلومات أيضاً أن رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر سيتخذان مجموعة من الخطوات لقطع الطريق على تسلّم حكومة تصريف الأعمال صلاحيات الرئيس، ومنها مقاطعة وزراء “التيار” لأي اجتماع للحكومة أو اي اجتماع وزاري بعد 31 تشرين الأول الجاري، وهو ما يُفقدها ميثاقيتها وشرعيتها، ويصبح إمكان تصريف الاعمال حتى مستحيلاً. فهل توقيع مرسوم استقالة حكومة هي في الأساس مستقيلة أمر دستوري وماذا يقول اتفاق الطائف في هذا الخصوص؟