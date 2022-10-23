الأحد 27 ربيع الأول 1444 ﻫ - 23 أكتوبر 2022 |
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هل وقّع عون مرسوم قبول استقالة حكومة ميقاتي؟

منذ 31 دقيقة
رئيس الجمهورية ميشال عون

رئيس الجمهورية ميشال عون

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أكّد المستشار الاعلامي لرئاسة الجمهورية رفيق شلالا في حديث إذاعي ان “ما ينشر حول توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون ‏مرسوم قبول استقالة حكومة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي هو من ضمن الاخبار غير الصحيحة لخلق اداء غير سليم ‏لرئيس الجمهورية”.‏

يذكر أنه ترددت معلومات في وقت سابق عن أن الرئيس عون سيطلّ على اللبنانيين قبل نهاية العهد ليعلن سلسلة خطوات لقطع ‏الطريق على هذا التوجه، من بينها توقيع مرسوم قبول استقالة حكومة ميقاتي. ‏

وفي المعلومات أيضاً أن رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر سيتخذان مجموعة من الخطوات لقطع الطريق على تسلّم حكومة ‏تصريف الأعمال صلاحيات الرئيس، ومنها مقاطعة وزراء “التيار” لأي اجتماع للحكومة أو اي اجتماع وزاري بعد 31 تشرين الأول ‏الجاري، وهو ما يُفقدها ميثاقيتها وشرعيتها، ويصبح إمكان تصريف الاعمال حتى مستحيلاً. فهل توقيع مرسوم استقالة حكومة هي في ‏الأساس مستقيلة أمر دستوري وماذا يقول اتفاق الطائف في هذا الخصوص؟

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