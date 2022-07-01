هل يتم تعديل تعرفة الضمان للطبابة والاستشفاء؟

أكد رئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالإنابة غازي يحيى في بيان، أن “مجلس إدارة الضمان سيعمد فور استلام الإحصاءات الناتجة عن رفع زيادة الإشتراكات لمليوني ليرة ورفع سقف الحد الأقصى لاستيفاء اشتراكات المرض والأمومة الى خمسة ملايين ليرة، إلى التنسيق مع وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم الذي أشرف على زيادة حجم الإشتراكات، وذلك لتعديل التعرفات للطبابة والاستشفاء”.

ولفت البيان إلى أنه “سبق لمجلس الإدارة أن رفع الأسبوع الماضي زيادة التعرفات لغسيل الكلي بكلفة مقدرة بـ 112 مليار ليره لبنانية، وبأسرع وقت ممكن وفور استلام الاحصاءات المقدرة من المدير العام سيعقد مجلس الادارة جلسة استثنائية لاقرار التعرفات الجديدة”.

وأوضح يحيى انه “راجع إدارة الصندوق بخصوص احصاءات الايرادات وذلك لوضع الفائض من هذه الايرادات إذا وجد في مصلحة زيادة نسبة تغطية الصندوق لتقديمات الطبابة والاستشفاء”.

واضاف انه “فور تسلم الإحصاءات سيتم دعوة مجلس الإدارة الى جلسة استثنائية لإقرار ما أمكن من زيادات على التعريفات”.

وكشف عن ان “الزيادات المرتقب إقرارها على التعريفات ستتوفر من الزيادات التي ستدخل سلة الإيرادات نتيجة مضاعفة الاشتراكات الى مليوني ليرة كحد أدنى للأجور عند سقف الخمسة ملايين ليرة، بالاضافة الى الأجور تحت الأربعة ملايين ليرة، وهذا الاجراء سيوفر للصندوق مبلغا ماليا قدره 132500 ليرة لبنانية”.

جدير ذكره ان تعاونية موظفي الدولة كانت قد زادت تعرفة الأعمال الطبية والاستشفائية بنسبة أربعة أضعاف عما كانت عليه في تموز 2019.

وختم يحيى بكلمة شكر الى وزير العمل وزير الوصاية على الضمان مصطفى بيرم والى المدير العام للصندوق محمد كركي على جهودهما ودعمهما لتوجه زيادة نسبة التقديمات ولتعاونهما المثمر مع مجلس الادارة”.