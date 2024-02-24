هل يتوصّل ميقاتي إلى حلّ يرضي المتقاعدين؟

في سياق الإتصالات الجارية لتعليق إضراب القطاع العام ووقف الاعتصامات، لفتت أوساط حكومية عبر “الأنباء” إلى أنّ “رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي دعا إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل من دون معرفة ما إذا كانت الأسباب التي أدّت إلى تعطيل انعقادها يوم أمس الجمعة، ستبقى على حالها أم يمكن التوصل إلى حلّ يرضي المتقاعدين ولا يرهق الحكومة”، كاشفةً عن نية ميقاتي والوزراء لزيادة الرواتب، وهذا الأمر يعدّ من المواضيع المهمة التي يرغب رئيس الحكومة بحلّها اليوم قبل الغد، لأنه على دراية بأوضاعهم الصعبة في ظلّ الأزمة القائمة.

وتمنّت الأوساط الحكومية ألا يكون وراء ما جرى خلفيات سياسية قد تزيد من تعقيد الأمور أكثر ممّا هي عليه، لأنَّ تعطيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء واستمرار إضراب القطاع العام، لا يعني أن رواتب الموظفين ستتأمن آخر الشهر، معتبرةً أنّ هناك صعوبة في إعطاء الرواتب لكلّ موظفي القطاع العام بما فيهم الأسلاك العسكرية، مشيرةً إلى عدّة سيناريوهات يجرى العمل عليها بعيداً عن الإعلام.