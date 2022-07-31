هل يتوقف مرفأ بيروت عن استقبال البواخر؟

صدر عن إدارة مرفأ بيروت البيان التالي:

“تناولت بعض الوسائل الإعلامية خبراً مفاده أن مرفأ بيروت توقف عن استقبال البواخر خوفاً من انهيارات اضافية في صوامع القمح وذلك بعد انهيار جزئي حصل اليوم في الجانب الشمالي من الاهراءات، يهم إدارة المرفأ التأكيد على ان سير العمل لم ولن يتوقف، وان الاحتياطات والاجراءات متخذة منذ مدة زمنية تحسباً لأي طارىء فجرى عزل محيط الاهراءات بزيادة المسافة المطلوبة وهي (٥٠ متراً) الى ١٥٠ و ٢٠٠ متر في بعض الأماكن، كما تم عزل رصيف ٧ و٨ و٩ في حينه”.

من جهته أكد وزير الاشغال للـLBCI بأن الجهة الشمالية الغربية من الاهراءات سقطت بناء على عوامل طبيعيةـ وأضاف “سبق وحذرنا من هذا الامر منذ حوالي 7 أشهر ومرفأ بيروت يعمل على قدم وساق”.

وانهار بعد ظهر الأحد جزء من صوامع الحبوب بمرفأ بيروت مما تسبب في تصاعد عمود ضخم من الغبار والدخان في الهواء بعد مرور قرابة عامين على وقوع انفجار ضخم في المرفأ أودي بحياة أكثر من 215 شخصا وتسبب في وقوع أضرار شديدة.

واستمر حريق في الجزء الشمالي من الصوامع لنحو ثلاثة أسابيع حدث خلالها توهج برتقالي شاهده سكان الضواحي القريبة ليلا وحذر مسؤولون لبنانيون من أن هذا الجزء من الصوامع يمكن أن ينهار.

ولم ترد تقارير حتى الآن عن سقوط قتلى أو مصابين في الانهيار.

وجاء الانهيار قبل أربعة أيام من الذكرى السنوية الثانية للانفجار الذي وقع بالمرفأ في الرابع من أغسطس آب 2020. ووقع الانفجار بسبب شحنة مواد كيماوية ضخمة ظلت في المرفأ نحو سبع سنوات. وأصيب الآلاف في الانفجار الذي دمر الجزء الشرقي من المدينة وتسبب في تشريد آلاف الأشخاص.