هل يزور بري السعودية قريباً؟

أكّد النّائب ميشال موسى ألا زيارة قريبة مرتقبة لرئيس مجلس النواب نبيه بري الى السعودية.

وقال، في حديث إلى “صوت كل لبنان”: “بري لم يدعَ حتى الساعة الى زيارة السعودية انما هو منفتح على أي دعوة ويسعى الى التوافق في المنطقة”.

وإذ رأى موسى أن ما نحن عليه اليوم يستوجب الإسراع في انتخاب رئيس، قال إنّ “ترشيح رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية للرئاسة جدي ولكن يتطلب توافق من الأفرقاء عبر حوار جدّي يؤدي إلى إنهاء الفراغ”.

وأضاف: “الجميع كان يشكو من وجود تدخلات خارجية ونحن امام هذا الاتفاق السعودي – الايراني الذي على الاقل ينزع حجة ان دول الخارج هي التي تعرقل وجود رئيس للبنان”.

واعتبر موسى أن “حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يحاول ان يقول إنه ليس الوحيد الذي يتحمل مسؤولية ما يحصل في البلاد”، لافتًا إلى أن “لا أحد يمكنه توصيف الحالة وتصويب الاتهامات لأنه ما من أحد ملم في هذا الملف”.