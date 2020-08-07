هل يشهد لبنان استقالات نيابية جماعية غداً؟

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أفادت معلومات “الجديد” ان مشاورات بين النواب المستقلين بينهم بولا يعقوبيان واتجاه الى تقديم استقالاتهم غداً.

وأضافت المعلومات ان “نواب حزب الكتائب الثلاثة يتجهون لإعلان استقالتهم من المجلس النيابي وغداً سيتخذ القرار في اجتماع صباحي للمكتب السياسي للحزب”.

هذا وأفاد الإعلامي طوني خليفة، ان “هناك معلومات عن احتمال الاعلان غدا عن استقالة مجموعة نواب، بعضهم ينتمون الى كتلة ولكن ليس كتلة المستقبل”.

وتابع عبر “تويتر”، ان “ظهر غد لناظره قريب”.

معلومات عن احتمال الاعلان غدا عن استقالة مجموعة نواب بعضهم ينتمون الى كتلة ولكن ليس كتلة المستقبل…. إنّ ظهر غد لناظره قريب — Tony Khalife | طوني خليفة (@TonyKhalifeh) August 7, 2020