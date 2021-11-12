هل يصدر جدول أسعار المحروقات يومياً؟

أشارت مصادر وزارة الطّاقة إلى أنّ صدور جدول أسعار المحروقات كلّ يوم بحسب سعر الصرف لا يزال قيد الدرس.

وأضافت أنّه عند تغيّر سعر الصرف بشكل كبير، أسعار المحروقات تتغيّر وفقاً لذلك.

يذكر أنه سجّلت أسعار المحروقات ارتفاعاً صباح هذا اليوم الجمعة، وقد صدر جدول تركيب الأسعار على الشكل الآتي:

– صفيحة البنزين 95 أوكتان: 310 آلاف و800 ليرة.

– صفيحة البنزين 98 أوكتان: 319 ألفاً و600 ليرة.

– المازوت: ليرة 311 ألف ليرة.

– الغاز: 266 ألف ليرة.

وأوضح مصدر معني بملف محطات الوقود لـ”النهار” سابقاً أنّ الدولار الذي على أصحاب المحطات تأمينه (10 في المئة من سعر البنزين) احتسب وفق سعر صرف 22 ألفاً و400 ليرة، أمّا الدولارات التي على مصرف لبنان تأمينها (90 في المئة) فقد احتسبت وفق سعر صرف 19 ألف ليرة لبنانية.

وعلمت “النهار” من مصدر متابع لملف المحروقات أنّه سيصدر جدول جديد لأسعار المحروقات مرتين في الأسبوع، لأنّ القرار الجديد لمصرف لبنان يقضي بأن يدفع أصحاب المحطات 10 في المئة من سعر البنزين بالدولار النقدي، ودولار السوق السوداء يتقلّب بشكل مستمر.