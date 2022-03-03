هل يصل سعر البنزين الى عتبة الـ 500 ألف؟

أكّد رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس ألا مشكلة أساسية في البنزين، متوقعاً ألا يصل سعر الصفيحة إلى 500 ألف ليرة طالما أنّ الدولار ثابت على الـ20 ألف ليرة.

وأشار في حديث لـmtv، إلى أنّ هناك شحاً في مادة المازوت في لبنان، لكن أمن الطاقة ليس في خطر.

وصباحًا، ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 و97 أوكتان 28000 ليرة لبنانية ، كما ارتفع سعر المازوت 41000 ليرة وسعر الغاز 15000 ليرة.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

– صفيحة البنزين 95 أوكتان: 397000 ليرة

– صفيحة البنزين 98 اوكتان:407000 ليرة

– المازوت: 375000 ليرة

– الغاز:28800 ليرة.