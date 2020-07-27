هل يعود لبنان إلى الإقفال من جديد للحد من انتشار الوباء التاجي؟

عكست التطورات المتسارعة الناجمة عن جائحة «كورونا» وحجم انتشارها في البلاد اهتماماً رسمياً على أكثر من مستوى، في محاولة للحدّ من تداعياتها ودرس السبل الكفيلة لمواجهتها والحدّ منها بالوسائل الممكنة.

وقد انتهت المشاورات التي اجراها رئيس الجمهورية ميشال عون مع رئيس الحكومة حسان دياب والمراجع المختصة، الى عقد جلسة طارئة للمجلس الاعلى للدفاع عند التاسعة والنصف صباح غد الثلثاء في قصر بعبدا، قبل ساعة من جلسة مجلس الوزراء المخصّصة اصلاً للبحث في التطورات الاقتصادية والنقدية والمستجد من التطورات، التي عكسها انتشار الفيروس ومصير حال التعبئة العامة المعلنة وفق اسس جديدة فرضتها التطورات المأسوية الأخيرة.

وسيبحث مجلس الدفاع في التدابير المقترحة من اللجنة الوزارية – الطبية في شأن آلية مواجهة «كورونا» وتوصياتها، والتي على الحكومة اتخاذها لمعالجة الوضع المتدهور والمخاوف من بلوغها الذروة في وقت قريب. وللبتّ في الإجراءات التي ستتخذها المراجع المختصة المقترحة من اللجنة الوزارية وما يقرّره المجلس الاعلى للدفاع.

وتردّد انّ بعض اعضاء لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وعدداً من الوزراء، يقترحون العودة الى الاقفال ولو لاسبوع او اسبوعين، مع التشدّد في ضبط الحركة في المطار ذهاباً واياباً، ومنع نقل الركاب قبل اثبات عدم اصابتهم بالفيروس قبل شراء تذكرة السفر او الحصول على الفيزا حيث هم في الخارج، لمواجهة عمليات نقل المصابين، وخصوصاً انّ عدداً كبيراً منهم لم يحظ بالمراقبة التي تحدّ من تحركاته المعدية التي نشرت الفيروس بنحو عشوائي ومخيف في مناطق مختلفة من لبنان.