هل يمثل نهاد المشنوق أمام القاضي طارق البيطار؟

أعلنَ الوزير السّابق نهاد المشنوق، (الأحد 5-2-2023)، أنّه تقدم بدعوى ردّ أمام محكمة التمييز في قضيّة استدعائه إلى التحقيق بملف انفجار مرفأ بيروت.

وفي تصريحٍ له عبر قناة “الجديد”، لفت المشنوق إلى أنّه لن يمثل غدا الاثنين أمام المُحقق العدليّ طارق البيطار وذلك قبل صدور قرار التمييز.

يشار إلى أن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار كان قد حدد سلسلة جلسات تبدأ في السادس من فبراير (شباط) وتستمر حتى 22 منه وعددها ثمانية، لمجموعة من المدعى عليهم وعددهم 13من بينهم أمنيين وقضاة، وفي مقدمهم الوزيران السابقان نهاد المشنوق وغازي زعيتر والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ومدير جهاز أمن الدولة اللواء أنطوان صليبا، والمدعى عليه حديثاً المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات.