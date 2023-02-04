هل ينفذ أمن الدولة مذكرة الإحضار بحق القاضي البيطار؟

أفادت قناة “الجديد”، عن مصدر في ​أمن الدولة​، بأنّ “في حال سطّر المدعي العام التمييزي القاضي ​غسان عويدات​ مذكرة إحضار بحق المحقق العدلي في قضية ​انفجار مرفأ بيروت​ ​القاضي طارق البيطار​، فإن المديرية العامة لأمن الدولة، سوف تتقيّد بالإجراء وتنفذ المذكرة”.

يُذكر أنّ في 25 كانون الثاني، ادعى القاضي غسان عويدات على القاضي طارق البيطار أمام الهيئة العامة ل​محكمة التمييز​، وقرر منعه من السفر.

وفي 26 كانون الثاني، أرسل عويدات نسخة من الادعاء الصادر بحق البيطار، إلى رئيس ​هيئة التفتيش القضائي​. كما أصدر قرارًا بعدم استلام أي قرار أو تبليغ أو مستند من قبل البيطار، “كونه مكفوف اليد”.