هل ينفذ أمن الدولة مذكرة الإحضار بحق القاضي البيطار؟

أفادت قناة “الجديد”، عن مصدر في أمن الدولة، بأنّ “في حال سطّر المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات مذكرة إحضار بحق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، فإن المديرية العامة لأمن الدولة، سوف تتقيّد بالإجراء وتنفذ المذكرة”.
يُذكر أنّ في 25 كانون الثاني، ادعى القاضي غسان عويدات على القاضي طارق البيطار أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وقرر منعه من السفر.
وفي 26 كانون الثاني، أرسل عويدات نسخة من الادعاء الصادر بحق البيطار، إلى رئيس هيئة التفتيش القضائي. كما أصدر قرارًا بعدم استلام أي قرار أو تبليغ أو مستند من قبل البيطار، “كونه مكفوف اليد”.