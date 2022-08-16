هل يُرفع المعاش التقاعدي للأطباء قريباً؟

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، نقيب الأطباء في لبنان يوسف بخاش مع وفد من مجلس النقابة عرض للواقع الاستشفائي ومطالب الأطباء.

بعد اللقاء تحدث بخاش، فقال: “لقد جئنا اليوم كنقابة أطباء لبنان في بيروت في زيارة شكر لدولة الرئيس نبيه بري لدعمه والوقوف الى جانب نقابة الاطباء وخصوصاً الى جانب صندوق التقاعد ومساعدتنا على إقرار رفع الإيرادات والموارد بهذا الصندوق الذي كان مهددا بالعجز على غرار كل الصناديق في الدولة والمؤسسات. فصندوق التعاقد يؤمن المعاش التقاعدي للطبيب اللبناني المتقاعد الذي كرس حياته لخدمة الانسان والوطن والمواطن فاصدار هذا القرار قد يساعدنا كنقابة اطباء ان نرفع المعاش التقاعدي للطبيب حتى يعيش بكرامة في ظل هذه الازمة التي نمر بها”.

وأضاف: “كما اخذنا وعدا من الرئيس بري للمضي في دعمه والوقوف الى جانب النقابة والعمل مع مؤسسة الجمارك ووزارتي الصحة والمالية، حتى تتمكن النقابة ان تحصل الرسوم المشرعة لها في القانون على كل التجهيزات والمعدات التي تدخل الاراضي اللبنانية”.

واستقبل الرئيس بري وزير التنمية الدولية الكندي هارجيت ساجان والوفد المرافق، في حضور سفيرة كندا لدى لبنان السيدة شانتال شاستناي، حيث تم عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.