هنية في بيروت اليوم

أعلنت حركة “حماس” أن رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، سيصل الأحد، إلى بيروت في زيارة تستمر أياماً، ضمن جولة خارجية شملت عدداً من الدول العربية. وقالت “حماس”، في بيان، إن هنية يصل إلى لبنان الأحد على رأس وفد من قيادات الحركة. وأضافت أن الزيارة تأتي في إطار جولة يجريها هنية على عدد من الدول العربية.

وجاء في البيان أن وفد الحركة “سيلتقي خلال الزيارة برؤساء الجهورية والحكومة والبرلمان، إضافة للمرجعيات والفعاليات اللبنانية والفصائل الفلسطينية.”

وذكرت أن الوفد سيبحث خلال هذه اللقاءات المستجدات على الساحة الفلسطينية، و”انتصار فصائل المقاومة” خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وتداعياته الميدانية والسياسية، مضيةً أن الوفد سيتابع أيضاً مع المسؤولين في بيروت واقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.