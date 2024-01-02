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هنية ينعى 7 شهداء في الضاحية: "عمل إرهابي" وانتهاك لسيادة لبنان

منذ 16 دقيقة
إسماعيل هنية

إسماعيل هنية

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نعى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الشيخ صالح العاروري (أبو محمَّد) نائب رئيس الحركة وقائدها في الضفة الغربية، والقادة، القسامي سمير فندي – أبو عامر، والقسامي عزام الأقرع – أبو عمار، والشهيد محمود زكي شاهين، والشهيد محمد بشاشة، والشهيد محمد الريس، والشهيد أحمد حمود.

ورأى هنية في كلمة متلفزة أن “عملية الاغتيال الجبانة”، التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي في عدوان همجي وجريمة نكراء، تثبت مجدّدًا دمويته التي يمارسها على شعبنا في غزة والضفة والخارج وفي كل مكان.

هنية أكّد أنَّ اغتيال “إسرائيل للعاروري، وإخوانه من قادة الحركة وكوادرها، على الأراضي اللبنانية هو عمل إرهابي مكتمل الأركان وانتهاك لسيادة لبنان، وتوسيع لدائرة عدوانه على شعبنا وأمتنا”.

وشدد على أن تداعيات العمل الإرهابي، يتحمل مسؤوليته الاحتلال الإسرائيلي، وأنه لن يُفلح في كسر إرادة الصمود والمقاومة لدى الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.

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