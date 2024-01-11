هوكشتاين يدعو لحل وسط مؤقتًا لعدم تطور الأمور نحو الأسوأ

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مبعوث الرئيس الأميركي الخاص لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين في السرايا، وعقد معه خلوة أعقبها اجتماع موسّع شارك فيه وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، القائمة بأعمال السفارة الأميركية في لبنان أماندا بيلز، الوفد الأميركي المرافق لهوكشتاين.

كما شارك في الاجتماع مستشارو رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس، السفير بطرس عساكر والسيد زياد ميقاتي والمستشاران العسكريان العميدان رياض شيا وأمين فرحات.

في خلال الاجتماع شدّد الموفد الأميركي على “ضرورة العمل على تهدئة الوضع في جنوب لبنان، ولو لم يكن ممكنًا التوصل إلى اتفاق حلّ نهائي في الوقت الراهن”.

ودعا إلى العمل على حل وسط مؤقتًا لعدم تطور الأمور نحو الأسوأ.

بدوره رئيس الحكومة شدّد “على أن الأولوية يجب أن تكون لوقف اطلاق النار في غزة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والخروقات المتكررة للسيادة اللبنانية.

وكرّر القول إننا نريد السلم والاستقرار عبر الالتزام بالقرارات الدولية.