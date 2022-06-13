الثلاثاء 15 ذو القعدة 1443 ﻫ - 14 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هوكشتاين بجولة للبحث في تطورات ملف ترسيم الحدود البحرية

منذ 9 ساعات
آموس هوكشتاين

آموس هوكشتاين

A A A
طباعة المقال

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في مكتبه، وفداً أميركيًّا برئاسة رئيس الوفد الأميركي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية السفير آموس هوكشتاين، وبحضور سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، وقد تناول البحث تطورات ملف ترسيم الحدود البحرية.

ووفق معلومات “المركزية”، فإن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب سيقيم مساء حفل عشاء لهوكشتاين يحضره عدد كبير من الشخصيات.

في السياق، التقى هوكشتاين وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض في الوزارة بحضور شيا أيضاً.

وأكد فياض بعد لقائه هوكشتاين “أنّنا خلف رئيس الجمهورية ميشال عون والدولة كلها لديها موقف واضح وهذا يقوّي لبنان”. وأضاف: “أكدّت للوسيط الأميركي أنّ الموقف الوطني الموحّد هو ما يتوافق عليه الرؤساء الثلاثة”، مشدداً على أنّ “لبنان يسعى للحفاظ على حقوقه”.

وغادر هوكشتاين اللقاء مع فياض من دون الإدلاء بأي تصريح.

هذا وحط الوسيط الأميركي “اموس هوكشتاين” في بيروت عصرا، في زيارة من شأنها ان تكشف النقاب عن الضبابية التي تغلف قضية ترسيم الحدود، وقد مهدت لها الادارة الاميركية ببيانها الشهير منذ يومين، لجهة امكان التوصل الى اتفاق ينهي النزاع بين لبنان واسرائيل.

    المزيد من أخبار لبنان

    الناقورة تشهد مفاوضات الترسيم
    النزاع البحري مع إسرائيل.. لبنان يستعد لتقديم حل وسط
    بلدية الدوير
    بالفيديو: جريمة الدوير تتفاعل.. إحراق منازل وتوتر شديد بالمنطقة
    بسام ياسين
    العميد ياسين يكشف خفايا ملف ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الحدود الجنوبية
    إسرائيل تهدّد بالحرب... سنقصف لبنان بشكل غير مسبوق!
    وباء
    وباء يهدد لبنان... أعلنوا حال طوارئ صحيّة!
    حقل كاريش
    خبير يكشف المردود المالي المتوقع من حقل كاريش