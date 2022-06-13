هوكشتاين بجولة للبحث في تطورات ملف ترسيم الحدود البحرية

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في مكتبه، وفداً أميركيًّا برئاسة رئيس الوفد الأميركي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية السفير آموس هوكشتاين، وبحضور سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، وقد تناول البحث تطورات ملف ترسيم الحدود البحرية.

ووفق معلومات “المركزية”، فإن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب سيقيم مساء حفل عشاء لهوكشتاين يحضره عدد كبير من الشخصيات.

في السياق، التقى هوكشتاين وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض في الوزارة بحضور شيا أيضاً.

وأكد فياض بعد لقائه هوكشتاين “أنّنا خلف رئيس الجمهورية ميشال عون والدولة كلها لديها موقف واضح وهذا يقوّي لبنان”. وأضاف: “أكدّت للوسيط الأميركي أنّ الموقف الوطني الموحّد هو ما يتوافق عليه الرؤساء الثلاثة”، مشدداً على أنّ “لبنان يسعى للحفاظ على حقوقه”.

وغادر هوكشتاين اللقاء مع فياض من دون الإدلاء بأي تصريح.

هذا وحط الوسيط الأميركي “اموس هوكشتاين” في بيروت عصرا، في زيارة من شأنها ان تكشف النقاب عن الضبابية التي تغلف قضية ترسيم الحدود، وقد مهدت لها الادارة الاميركية ببيانها الشهير منذ يومين، لجهة امكان التوصل الى اتفاق ينهي النزاع بين لبنان واسرائيل.