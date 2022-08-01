هوكشتاين: تقدّم بالمحادثات بشأن الترسيم

عادَ الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت، حيث التقى الرؤساء الثلاثاء في قصر بعبدا، وصرّح من بعدها قائلا: “ممتنّ للرئيس لأنه دعا لهذا الاجتماع في حضور الرؤساء ومتفائل جداً للتوصل الى اتفاق بشأن الترسيم في الأسابيع المقبلة عند العودة الى بيروت لاستكمال المفاوضات”، مضيفا: “هناك تقدّم بالمحادثات بشأن الترسيم”.

ويواصل هوكشتاين جولته على المسؤولين اللبنانيين، بعدما كان التقى أمس شخصيات سياسية وأمنية، وذلك في إطار اجتماعاته التي يحمل خلالها جواب الاحتلال الإسرائيلي على المقترح اللبناني، وطرحاً جديداً مقروناً بأجواء تفيد بإيجابية ستتضح معالمها مع ختام اللقاءات.