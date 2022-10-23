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هوكشتاين: توقيع اتفاق الترسيم الخميس

منذ 31 ثانية
المبعوث الأميركي الخاص للطاقة الدولية آموس هوكشتاين

المبعوث الأميركي الخاص للطاقة الدولية آموس هوكشتاين

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أعلن الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين أن توقيع اتفاق ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان سيتم يوم الخميس المقبل.

وأفادت المعلومات ان التوقيع على الاتفاق سيكون في الناقورة وسيمثل الجانب اللبناني إما احد الضباط أو المديرة العامة للنفط في وزارة الطاقة أورور فغالي.

ويمثل اتفاق ترسيم الحدود البحرية، الذي وصفته الأطراف الثلاثة بأنه إنجاز تاريخي، ابتعادا دبلوماسيا عن حرب وعداء على مدى عقود بالإضافة إلى أنه سيفتح الباب أمام التنقيب البحري عن الطاقة.

وكان نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، قد كشف عن الموعد المنتظر لإنجاز اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل وعن الآلية التي سيتم فيها التوقيع على الاتفاق، لافتًا إلى أنّ “التوقيع على الإتفاق سيتم بين 26 و27 تشرين الاول”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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