الأحد 2 محرم 1444 ﻫ - 31 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هوكشتاين في بيروت اليوم... ماذا أعلنت الخارجية الأميركية؟

منذ دقيقتين
آموس هوكشتاين

آموس هوكشتاين

A A A
طباعة المقال

أعلنت الخارجية الأميركية أنه “بعد زيارات إلى باريس وبروكسل وأثينا لمناقشة أمن الطاقة الأوروبي، يزور المنسق الرئاسي الخاص للشراكة من أجل البنى التحتية والاستثمار العالمي آموس هوكشتاين بيروت في 31 تموز لمناقشة الحلول المستدامة لأزمة الطاقة في لبنان، بما في ذلك التزام إدارة بايدن بتسهيل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول الحدود البحرية. إن التوصل إلى حلّ أمر ضروري وممكن على حد سواء، ولكن لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المفاوضات والدبلوماسية”.

تزايدت أمس، بشكل كبير، محاولات التسويق لإيجابية مفتعلة داخلياً بشأن ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، بينما يسود انطباع لدى مصادر لبنانية بارزة بأن هذه الأجواء ليست جدية، بل محاولة للتخفيف من وقع التصعيد الذي فرضه كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أخيراً. وكان لافتاً أن هذه الإيجابية تزامنت مع تسريبات إسرائيلية لـ”اقتراح حل” ملغوم .

    المزيد من أخبار لبنان

    جورج عقيص
    عقيص: اللبناني بات مهدداً بفعل هذا النزوح
    الطقس
    طقس رطب جداً... إليكم تفاصيل الأحوال الجوية في الأيام المقبلة
    وزير الثقافة محمد المرتضى
    المرتضى: الثقافة هي الهوية الحقيقية للبنان

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ياسين فواز المعروف بـ "كينغ رولودكس"
    النيابة العامة في بيروت تدعي على كينغ رولودكس!
    قتيل
    جريمة مروعة في بكفيا.. قتل صديقه وقطع رأسه بسبب خلافات مادية
    الخبز لبنان
    إنفراجة في ​أزمة الخبز​.. وهكذا سيكون سعر الربطة