هوكشتاين في بيروت اليوم.. وزيارة وزيرة الخارجية الألمانية "قائمة"!

ذكرت “النهار” أن كبير مستشاري البيت الأبيض لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين سيصل اليوم إلى بيروت في زيارة تستمر يومين، وأنه سيبقي لقاءه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى خاتمة زيارته يوم غد، بعد أن يكون قد أنهى لقاءاته الأخرى في بيروت.

كما علمت أيضًا، أن وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك التي كان يفترض أن تصل أمس إلى بيروت من القاهرة، لتبدأ محادثات مع عدد من المسؤولين، تأخر وصولها بسبب مسألة لوجستية إدارية متعلقة بجوازات السفر.

وأشارت “النهار”، إلى أن زيارة الوزيرة الألمانية المقررة للبنان قائمة وأنها لم تلغيها، وستلتقي الرئيس نجيب ميقاتي قبل الظهر.