هوكشتاين قريباً في بيروت.. وهذه النقاط التي يحملها

أفادت مصادر قناة الـLBCI، بأن “المسؤولين اللبنانيين لم يتبلغوا موعدا رسميا لزيارة الوسيط الأميركي ​آموس هوكشتاين​ الى ​بيروت​”.

مصادر القناة أشارت الى أن “هوكشتاين يحمل عدة نقاط أبرزها أن ​أميركا​ مصممة على إنهاء النزاع البحري اللبناني ​الإسرائيلي​ عبر التفاوض غير المباشر حصرا ويجب إعطاء الوقت اللازم للمفاوضات للوصول الى نتيجة، كما أنه يجب أن يحصل إتفاق شامل كيفية ​التنقيب​ والإستخراج”.

ولفتت المصادر الى أن “هوكشتاين سيحمل كل ما سمعه من الجانب الإسرائيلي من ​الترسيم​ للتعاطي مع التنقيب والإستخراج”، مؤكدة أنه “مطمئن لجهة أن شركة ​توتال​ متريثة بالعمل بالبلوك 9 قبل الوصول الى اتفاق بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي”.

مصدر لبناني رسمي، أكد للقناة أنه “ليس هناك من موعد لزيارته ولا طروحات أو اقتراحات جديدة بشأن الترسيم وهناك لعبة بالإعلام الإسرائيلي عن مقترحات جديدة، ولبنان الرسمي لازال على موقفه من حقه بالحصول على الخط 23 مع كامل حقل قانا”.