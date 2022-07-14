الخميس 15 ذو الحجة 1443 ﻫ - 14 يوليو 2022 |
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هوكشتاين: قلصنا بعض الفجوات بشأن المحادثات البحرية

منذ 6 دقائق
آموس هوكشتاين

آموس هوكشتاين

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أكد الوسيط الأميركي بشأن مفاوضات الحدود البحرية مع إسرائيل ​آموس هوكشتاين​، أنه قد قام فعلاً بتقليص بعض الفجوات، كما أجرى محادثات جيدة، مشيراً إلى أنّه بعد عودته من السعودية سيواصل المناقشات.

ولفت بعد لقائه وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أنه “يجب أن يكون هناك اتفاق متبادل بين إسرائيل ولبنان، ودور الولايات المتحدة هو المساعدة في التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يخدم مصالح البلدين”، مؤكداً أننا “أحرزنا تقدماً جيداً في كل من لبنان وإسرائيل”.

وكشف هوكشتاين عن أنه “لم ينقل أي رسالة مهمة من الجانب اللبناني إلى وزيرة الطاقة الإسرائيلية”.

وفي السياق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن “هناك خيبة أمل شديدة بين المسؤولين الإسرائيليين بشأن ما سمعوه من هوكشتاين، الذي لم يبلغ عن أي مرونة من جانب الجانب اللبناني”.

ولفتت إلى أنه “في القدس، كان هناك توقع بأنه خلال زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإسرائيل، سيكون هناك تقدم نحو اتفاق، والتطور الحالي مثير للقلق بشكل خاص في ضوء تهديدات أمين عام حزب الله حسن نصر الله”.

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