الجمعة 13 صفر 1444 ﻫ - 9 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هوكشتاين مغادرًا بيروت: آمل أن نتابع التقدّم ونحقّق شيئًا ملموسًا

منذ 4 دقائق
آموس هوكشتاين

آموس هوكشتاين

A A A
طباعة المقال

غادر الوسيط الأميركي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية مع لبنان “آموس هوكشتاين” لبنان، بعد زيارة قصيرة التقى خلالها رئيس الجمهورية العماد “ميشال عون” ورئيس مجلس النواب “نبيه بري” ورئيس حكومة تصريف الأعمال “نجيب ميقاتي”.

وقال هوكشتاين، قبيل مغادرته صالون الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت: “من الجيد أن نكون في زيارة قصيرة إلى لبنان، كالعادة شيء جيد ومناقشة جيدة، ومفاوضات جيدة مع المسؤولين، كما تعلمون انا متفائل كالعادة وأشعر أننا تقدمنا في المفاوضات في الأسابيع الأخيرة، وآمل أن نتابع التقدم ونحقق شيئا ملموسا للتوصل إلى اتفاق، وهذا الاتفاق سيعطي الامل وينعش الاقتصاد في لبنان ويحقّق الاستقرار في المنطقة، وسيكون جيدا لكل المعنيين”.

وأضاف: “أنا متفائل بكل المناقشات التي جرت اليوم، ولكن يجب القيام بالمزيد من العمل، وأميركا ملتزمة بمتابعة العمل من أجل حل الثغرات المتبقية لمعرفة ما إذا كان يمكننا التوصل إلى الاتفاق الذي سيفيد الشعب اللبناني، وهذا هو الهدف الذي نطمح إليه لحل هذه الأزمة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس مجلس النواب نبيه بري
    برّي: لبنان عازم على استثمار ثرواته في كامل المنطقة الاقتصادية الخاصة به
    وزارة الصحة
    الصحة تتضامن مع المستشفى الإسلامي: لإنزال أشد العقوبات بالمعتدين
    رئيس الجمهورية ميشال عون
    عون: لبنان حريص على تعزيز العلاقات اللبنانية - المكسيكية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    صورة من الفيديو
    بالفيديو.. لحظة انهيار جسر أثناء افتتاحه في الكونغو
    ملكة بريطانيا
    وفاة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا
    خطة وكلمة سر لوفاة ملكة بريطانيا؟
    خابي لام
    من دون أن ينطق بكلمة.. رقم كبير لأرباح "خابي لام" المالية من تيكتوك!