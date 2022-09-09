هوكشتاين من بعبدا: الاتفاق بات قريباً... وأنا متفائل

التقى الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين رئيس الجمهورية ميشال عون للبحث في آخر التطورات في ما خاص ملف ترسيم الحدود.
وفور خروجه من اللقاء، تحدث هوكشتاين مؤكداً أن اللقاء كان ممتازاً آملاً بإحراز المزيد من التقدّم في هذه المفاوضات.
وقال: “نحقّق تقدماً وسنتوصل لاتفاق حول الحدود قريباً”.
وأضاف: “هناك تقدم ملحوظ في المفاوضات، وأنا متفائل في الوصول الى اتفاق، وسأكمل الجولة على المسؤولين”.
في هذا المجال، أشارت معلومات صحفية إلى ان التقدم في المحادثات واضح وهناك نقاط طلب هوكشتاين توضيحات في شأنها من الجانب اللبناني ويبدو أن الاستجابة على المطلب اللبناني بالخط 23 كاملاً وضمنه كامل حقل قانا أمر وارد.
من جهته، علّق المدير العام للأمن اللواء عباس إبراهيم في دردشة مع الاعلاميين عقب مغادرته مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة بعد حضوره اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري بالوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، وقال: “ليس موضوع الزيارة اليوم الترسيم”.
في المقابل، أفادت معلومات صحفية بأن زيارة هوكشتاين ليست للوصول إلى اتفاق نهائي بل لطمأنة لبنان بأنّ الأجواء إيجابية وأنّ الترسيم هو لما بعد الاستحقاق الرئاسي والانتخابات الإسرائيلية.