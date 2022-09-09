هوكشتاين من بعبدا: الاتفاق بات قريباً... وأنا متفائل

التقى الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين رئيس الجمهورية ميشال عون للبحث في آخر التطورات في ما خاص ملف ترسيم الحدود.‏

وفور خروجه من اللقاء، تحدث هوكشتاين مؤكداً أن اللقاء كان ممتازاً آملاً بإحراز المزيد من التقدّم في هذه المفاوضات.‏

وقال: “نحقّق تقدماً وسنتوصل لاتفاق حول الحدود قريباً”.

وأضاف: “هناك تقدم ملحوظ في المفاوضات، وأنا متفائل في الوصول الى اتفاق، وسأكمل الجولة على المسؤولين”.‏

في هذا المجال، أشارت معلومات صحفية إلى ان التقدم في المحادثات واضح وهناك نقاط طلب هوكشتاين توضيحات في شأنها من ‏الجانب اللبناني ويبدو أن الاستجابة على المطلب اللبناني بالخط 23 كاملاً وضمنه كامل حقل قانا أمر وارد.‏

من جهته، علّق المدير العام للأمن اللواء عباس إبراهيم في دردشة مع الاعلاميين عقب مغادرته مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة بعد ‏حضوره اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري بالوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، وقال: “ليس موضوع الزيارة اليوم ‏الترسيم”.‏

في المقابل، أفادت معلومات صحفية بأن زيارة هوكشتاين ليست للوصول إلى اتفاق نهائي بل لطمأنة لبنان بأنّ الأجواء إيجابية وأنّ الترسيم هو لما بعد الاستحقاق الرئاسي والانتخابات الإسرائيلية.