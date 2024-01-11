هوكشتاين من عين التينة: نعمل على حل دبلوماسي ليعود اللبنانيون لمنازلهم في الجنوب

قال المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان آموس هوكشتاين من عين التينة: “سعيد بعودتي إلى بيروت فنحن في مرحلة صعبة ومرحلة طوارئ وسعيد بلقاءاتي التي أعقدها مع المسؤولين اللبنانيين، للبحث في كيفية الوصول إلى حل دبلوماسي للأزمة على الحدود مع إسرائيل”.

وتابع: “الحكومة الإسرائيلية أكدت أنها تفضّل الحل الدبلوماسي وأنا مؤمن بأن هذا ما يريده الطرفان في إسرائيل كما في لبنان”.

وأضاف هوكشتاين: “نعمل على حل دبلوماسي حتى يعود اللبنانيون إلى منازلهم في الجنوب والإسرائيليون الى منازلهم في شمال اسرائيل”.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد استقبل في وقت سابق هوكشتاين في السرايا، وعقد معه خلوة أعقبها اجتماع موسّع شارك فيه وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، القائمة بأعمال السفارة الأميركية في لبنان أماندا بيلز، الوفد الأميركي المرافق لهوكشتاين.

في خلال الاجتماع شدّد الموفد الأميركي على “ضرورة العمل على تهدئة الوضع في جنوب لبنان، ولو لم يكن ممكنًا التوصل إلى اتفاق حلّ نهائي في الوقت الراهن”.

ودعا إلى العمل على حل وسط مؤقتًا لعدم تطور الأمور نحو الأسوأ.

بدوره رئيس الحكومة شدّد على أن الأولوية يجب أن تكون لوقف اطلاق النار في غزة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والخروقات المتكررة للسيادة اللبنانية.

وكرّر القول إننا نريد السلم والاستقرار عبر الالتزام بالقرارات الدولية.