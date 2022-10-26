هوكشتاين وصل إلى بيروت ولقاء ليلي مع بو صعب

وصل الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية “آموس هوكشتاين” قرابة الثامنة مساء إلى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت.

ووفق معلومات تلفزيونية، سيزور هوكشتاين بوصعب الليلة ويحمل معه مكتوباً من الجانب الاميركي وسيوقّعه غداً إمّا الرئيس عون أو دوائر القصر الجمهوري.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد اعلنت عصر اليوم أنّ “المنسق الرئاسي الخاص آموس هوكشتاين يصل اليوم الأربعاء إلى لبنان، قبل أن يتوجه إلى إسرائيل لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين”، مضيفةً “يجتمع هوكشتاين في بيروت برئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي للتعبير عن امتنانه لكل منهم على روح التشاور والانفتاح التي ظهرت خلال المفاوضات، والتي تم وضع أسسها في اتفاق الاطار سنة 2020 بقيادة رئيس مجلس النواب نبيه بري”.

وتابعت الخارجية الأميركية: “كما يزور هوكشتاين الناقورة لاتخاذ الخطوات النهائية لدخول اتفاق إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ”، لافتةً الى أنّ “بعد ذلك سيقدم الطرفان إحداثيات بحرية إلى الأمم المتحدة بحضور الولايات المتحدة، مشيرةً الى أنّ “هوكشتاين سيتوجه بعد ذلك إلى إسرائيل حيث سيلتقي برئيس الوزراء يائير لبيد، ويشكره وفريقه على دبلوماسيتهم المثابرة والمبنية على المبادئ من أجل التوصل إلى حل بشأن هذا الملف الحساس”.

وعلمت “الجديد” أن رئيس الجمهورية ميشال عون يتريّث في اختيار الوفد النهائي الذي سيوقع الإتفاق في الناقورة إلى أن يتأكّدَ من الترتيبات والإخراجِ اللوجستي الذي سيَتِمُ هناك، إضافة إلى التأكد من أن ما طالبَ به لبنان سيَحصُل، وهذا سيكونُ مِحورَ النقاش بين نائبِ رئيسِ مجلسِ النواب الياس بوصعب والوسيطِ الأميركي آموس هوكستين خلالَ اللقاء الذي سيَجمعُهما مساءَ اليوم.