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هوكشتاين يحذر: أي حرب بين لبنان وإسرائيل "لن يكون من الممكن احتواؤها"

منذ 39 دقيقة

Lebanese Parliament Speaker Nabih Berri shakes hands with U.S. envoy Amos Hochstein in Beirut, Lebanon March 4, 2024. REUTERS/Mohamed Azakir

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أكد مبعوث الرئيس الأمريكي آموس هوكشتاين أن أي هدنة في غزة لن تمتد بالضرورة تلقائيا للبنان، إلا أنه أعرب عن تفاؤل بلاده بشأن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار في جنوب لبنان.

هوكشتاين وفي مستهل زيارته إلى لبنان بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه برّي في عين التينة، حذر من أن التصعيد ليس في صالح أي طرف و”أي حرب محدودة” عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية “لن يكون من الممكن احتواؤها”.

ورأى هوكشتاين ان التصعيد لن يساعد لبنان في إعادة البناء والتقدم، مشيراً إلى أن زيارته اليوم هي باسم الولايات المتحدة للتوصل إلى تسوية دبلوماسية تحقق الرخاء للبنان.

وجدد التزام الولايات المتحدة بالعمل مع حكومة لبنان لإنهاء العنف الذي بدأ في 8 أكتوبر.

مؤكداً أن الولايات المتحدة تعمل من أجل التوصل لهدنة في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن.

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