هوكشتاين يصل الى بيروت

حط الوسيط الأميركي “اموس هوكشتاين” في بيروت عصرا، في زيارة من شأنها ان تكشف النقاب عن الضبابية التي تغلف قضية ترسيم الحدود ، وقد مهدت لها الادارة الاميركية ببيانها الشهير منذ يومين، لجهة امكان التوصل الى اتفاق ينهي النزاع بين لبنان واسرائيل.

وقبيل وصول الوسيط الاميركي الى بيروت، تكثفت الاتصالات بين اهل الحكم لتوحيد الرؤى والمقاربات من ملف ترسيم الحدود البحرية وسجّلت جملة مواقف من القضية.

في السياق، أبلغ رئيس الجمهورية “ميشال عون” المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان “جوانا فرونتسكا” خلال استقبالها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، “أن الجانب اللبناني سيبلغ الوسيط الاميركي الى المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية السيد آموس هوكشتاين بالموقف اللبناني الموحد، حيال الطروحات المقترحة لاستئناف هذه المفاوضات والتي تحفظ حقوق لبنان”.

من جانبها، اشارت فرونتسكا الى “أن الامم المتحدة مستعدة للمساهمة في كل ما من شأنه تحريك المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية”، منوهةً بحكمة الرئيس عون و”دوره في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان”.