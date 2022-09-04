هوكشتاين يصل بيروت نهاية الأسبوع القادم

تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر (الأحد 4-9-2022) اتصالا من نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، اعلمه فيه انه تواصل مع الوسيط الاميركي في مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية اموس هوكشتاين في اطار المهمة المكلف بها من الرئيس عون وانه تبلغ ان هوكشتاين سيزور لبنان في اواخر الاسبوع المقبل لمتابعة البحث مع الجانب اللبناني في ملف الترسيم .

واوضح الرئيس بو صعب للرئيس عون بان معظم التقارير الإعلامية التي نُشرت مؤخرا حول مهمة هوكشتاين مبنية على تكهنات وليست دقيقة.

واكد بو صعب أنه سمع من الجانب الأميركي أن الجهود المبذولة حاليا للتوصل إلى اتفاق عادل هو أولوية قصوى بالنسبة الى الجانب الاميركي .

يشار إلى أن قناة LBCI نقلت قبل أيام عن مصادر قولها، أن الوسيط الأميركي​ التقى رئيس مجلس إدارة شركة ​توتال​ في العاصمة الفرنسية ​باريس​، وتم البحث في التزامات الشركة في ​لبنان​ سيما بالمنطقة المتنازع عليها بين لبنان و​إسرائيل​.

ولفتت مصادر مطلعة على تحركات هوكشتاين، بحسب القناة، الى أن “اللقاء الذي جمع الأخير بالشركة ليس اللقاء الأول، فهناك فريق تقني قدم مساعدة تقنية لهوكشتاين سابقا ليتبين أنه من فريق توتال”

وتابعت المصادر: “هوكشتاين تحدث مع شركة شيفرون الأميركية التي تملك المسح البحري وإمكانية وجود خزان مشترك بين 3 بلوكات، والأميركيين يفضلون أن تتولى مهمة ​التنقيب​ شركة يونانية بسبب قدرتها على ربط الإنتاج بالمنصة العائمة في ​كاريش​”.