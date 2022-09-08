هوكشتاين يصل بيروت وميقاتي يأمل إتمام عملية الترسيم في العهد الحالي

يصل الوسيط الأميركي “آموس هوكشتاين” الى بيروت بعد ظهر الخميس 8 أيلول، ومن المتوقع أن يحمل معه أجوبة حول الملف برمّته.

وقد أشارت مصادر متابعة عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى أن “مسألة ترسيم الحدود ليست بالبساطة التي يتحدث عنها البعض، وأن الذين راهنوا على التوقيع على اتفاق الترسيم خلال هذا الشهر قد يتفاجأوا بتأخير البت به الى الشهر المقبل لأسباب لوجستية وسياسية. لكنّ المسألة قطعت شوطاً كبيراً باتجاه الإقرار بتنفيذه، بناءً لرغبة مشتركة اوروبية اميركية وكذلك بالنسبة للبنان وإسرائيل”.

لكن يبقى السؤال الأهم هو هل سيتم التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود خلال ولاية العهد الحالي أم أن اللحظة لن تكون مناسبة؟

من جهتها، أشارت “النهار” الى ان عشية وصول هوكشتاين الى لبنان توضح معلومات ان الرئيس نجيب ميقاتي يأمل في اتمام عملية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل قبل انتهاء ولاية الرئيس “ميشال عون”، ولا صحة ان السرايا الحكومية لا تريد التوصل الى الاتفاق النفطي المنتظر والانتهاء من ملف ترسيم الحدود البحرية في الجنوب مع اسرائيل.

ويشكّل الانتهاء من الترسيم مسألة مهمة للاقتصاد اللبناني نظرًا الى الارتدادات الايجابية التي يعكسها ايجابًا هذا الحقل على لبنان، ولاسيما في الظروف التي يعانيها الشعب اللبناني.