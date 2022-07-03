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هوكشتاين يطلب توضيحاً لبنانياً بخصوص مسيّرات حزب الله!

منذ دقيقتين
آخر تحديث: 3 - يوليو - 2022 8:45 مساءً
آموس هوكشتاين

آموس هوكشتاين

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طلب المبعوث الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين أجرى اتصالات بمسؤولين لبنانيين معنيين بملف الترسيم بينهم نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، ونفقاً لما أفادت به قناة الجديد،

وطلب هوكشتاين  توضيحاً لما جرى بشأن إطلاق “حزب الله” طائرات مُسيّرة باتجاه حقل كاريش، أمس السبت.

واعتبر هوكشتاين أن إرسال حزب الله لتلك المسيرات من شأنه إيقاف جهود التفاوض، وقد يؤثّر على الإيجابية التي رشحت عن المُحادثات الأخيرة.

يشار إلى أن رئيس الحكومة الانتقالية الإسرائيلية يائير لبيد كان قد اعتبر أن مسيرات حزب الله حاولت المساس بمنشآت إسرائيلية في المياه الاقتصادية الإسرائيلية.

وأضاف لبيد أن حزب الله يواصل بطرق “إرهابية” المساس بقدرة لبنان على التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود، وفق تعبيره.

وقال إن “إيران وحماس وحزب الله لا ينتظرون وعلينا أن نتحرك ضدهم في جميع المجالات وهذا ما سنفعله”.

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