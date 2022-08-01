هوكشتاين يطلب ضمانات خلال لقاء بعبدا.. اليكم التفاصيل

لايزال الحدث الاهم اليوم هو زيارة الوسيط الاميركي الى لبنان للبحث في المفاوضات حول الخلاف الحاصل بين لبنان واسرائيل، هذا وقد شارك الوسيط الاميركي في الاجتماع الثلاثي للرؤساء الثلاثة.

وأكدت الأوساط أن الوسيط الأميركي آموس هوكشاين لم يقدم أي طرح يتعلق لا بالبلوك 8 ولا بسواه.

وأفادت الأوساط أن هوكشتاين قال للحاضرين: “حقل قانا لكم بالكامل بالتأكيد”، لكن “إسرائيل” تقول إذا أردتم الذهاب إلى الناقورة فلن تقبل بأي مطلب لبناني جنوب الـ 23، فجاء الرد اللبناني: ونحن لن نقبل بأي طلب منها شمال الـ23، ولن نقبل بأقل من هذا الخط.

وتقول الأوساط ايضاً، إن هوكشتاين استعجل الذهاب إلى “إسرائيل” لإكمال المفاوضات، بعدما سمع من الرؤساء الثلاثة كلامًا واضحًا مفاده أنه

“إذا بدكن تطولوا لتردوا جواب” عليكم السماح لشركة توتال البدء بالتنقيب في بلوكاتنا اللبنانية فورًا، تماما كما فعل العدو الاسرائيلي، وأضاف الرؤساء: وإذا توتال لم تبدأ بالتنقيب فلن يكون سهلا علينا السماح لـ”إسرائيل” باستكمال أعمالها في الحفر والاستخراج.

وعلمت أن لبنان طالب بضمانة مسبقة بالسماح لشركة توتال البدء بالتنقيب فورًا بعد توقيع الاتفاق في الناقورة، فردّ هوكشتاين: “إذا لم نتفق؟ هل تستطيعون إعطائي ضمانة بأن لا تتعرض “إسرائيل” لأي اعتداء؟

فأتاه الرد اللبناني الموحد: لا، لا نستطيع، وإذا طالت المفاوضات لأشهر أيضًا لا نستطيع أن نعطيك ضمانات، أما اذا تم البت بالأمر خلال أيام أو أسبوع، فكلام آخر

طبعًا مع تقديم الضمانات بالسماح لنا ببدء التنقيب.