هوكشتاين يُهنئ لبنان: نرحّب بالاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة

غرّد المنسق الرئاسي الأميركي الخاص لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين، عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: “تهانينا لبنان على انضمام qatarenergy إلى eni وTotalEnergies، نرحب بالاستثمارات الإضافية الجديدة في قطاع الطاقة في لبنان”، معتبرًا أنه “مثال آخر على التقدم المحرز في الاتفاقية البحرية”.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قد رعى اليوم، في السراي الحكومي، حفل توقيع الملحقين التعديليين لإتفاقيّتي الإستكشاف والإنتاج في الرقعتين 4 و9، لمناسبة دخول “شركة قطر للطاقة” كشريكة مع شركة “توتال إنيرجيز” الفرنسية وشركة “إيني” الايطالية.