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هيئة إدارة السير: استقبال المواطنين في الأسبوع الأوّل من العام الجديد

منذ 29 دقيقة
هيئة إدارة السير والآليات والمركبات

هيئة إدارة السير والآليات والمركبات

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أعلنت هيئة ادارة السير والاليات والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات والاليات، استقبال المواطنين خلال الأسبوع الاول من العام الجديد لإنجاز الخدمات التي أعلنت عنها سابقاً، على الشكل الآتي:

أ- في المركز الرئيسي في الدكوانة:

– يومي الثلاثاء والاربعاء الواقع في 2 و3 / 1 / 2024 من خلال حجز موعد مسبق على موقع الهيئة الالكتروني، على ان يصار الى فتح منصة المواعيد يوم الأثنين 1/1/2024 السّاعة الرابعة بعد الظهر لهذه الغاية.

– يوم الخميس الواقع في 4 /1/ 2024 للمواطنين الذين تعذّر عليهم حجز موعد شرط أن يحضر أصحاب العلاقة بالذات شخصياً ولا يقبل حضور وكلاء عنهم.

ب- في باقي الاقسام (زحلة، صيدا، النبطية وطرابلس) يمكن بالإضافة الى الخدمات السابقة إنجاز المعاملات الجديدة المرتبطة بنقل ملكيّة السّيارات السّياحيّة الخصوصيّة المتوقفة عن السّير سابقاً (الانقاض) على اسم مالك جديد والتي يتوجب احضارها للكشف، على أن يستكمل العمل وفق الالية التالية:

– ايّام الثلاثاء للسيارات والدراجات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) : بـ 0، 1، 2، 3

– ايّام الاربعاء للسيارات والدراجات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) : بـ 4 ، 5، 6

-ايام الخميس للسيارات والدراجات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) : بـ 7، 8، 9

علماً انّ المصلحة سوف تعلن توفير خدمات جديدة خلال الايام المقبلة.

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